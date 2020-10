Már évek óta két kiemelkedő képességű zseni uralja a világ labdarúgását. Cristiano Ronaldo és Lionel Messi rivalizálása már bő egy évtizede tart, ez idő alatt pedig mindketten számtalan gólt szereztek klub- és válogatott szinten egyaránt. Azonban felmerül a kérdés, hogy vajon ki áll jobban a góllövést illetően, ha a büntetőket nem számoljuk?!



Egy lelkes rajongó érdekes statisztikára hívta fel a figyelmet, ugyanis összehasonlította a két korszakos zseni góljainak számát az elmúlt 12 évből úgy, hogy a tizenegyesekből szerzett találatokat figyelmen kívül hagyta. Eszerint Messi az elmúlt 12 szezonban 10-szer is több gólt lőtt, mint a Juventus sztárja.

Guess who's the better goalscorer and who's the playmaker. pic.twitter.com/2wIIY8DCT4