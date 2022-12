Zlatan Ibrahimovic az önéletrajzi könyvének egyik részében arról számolt be, hogy a Barcelonába való megérkezésével még Lionel Messit is sikerült elbizonytalanítania.



A svéd klasszis mindössze egyetlen szezont töltött a katalánoknál, ez azonban bőven elég volt arra, hogy összekuszálja a szálakat. Ibrahimovic a könyvében írt arról, hogy Messi kétségbe esve fordult a klub edzőjéhez, Pep Guardiolához, amikor azt látta, hogy ő gólt gólra halmoz.



„Messi elkezdett dolgokat mondani. Lionel Messi csodálatos. Ő teljesen elképesztő. 13 évesen csatlakozott a Barcához. Ebben a kultúrában nevelkedett, és nem volt gondja azzal az iskolai sz*rsággal. De most ott voltam, és több gólt rúgtam, mint ő.”



„Elment Guardiolához, és azt mondta: nem akarok többé a jobb oldalon lenni, hanem a középen akarok játszani. Én voltam a csatár.”



„Guardiola azonban nem törődött ezzel. Változott a taktikai felálláson. Guardiolának hallgatnia kellett rá. De én azt gondoltam, tessék, rengeteg gólt lőttem a Barcában, és nagyon jó is voltam.”



Zlatannak a Barcánál töltött egyetlen szezonja során 46 meccsen 22 gólt szerzett.

Borítókép: Chung Sung-Jun/Getty Images