Ronald Koeman váltja majd Louis van Gaal jelenlegi szövetségi kapitányt a holland labdarúgó-válogatott élén a november 21-én kezdődő katari világbajnokság után.

A váltásról szóló sajtóértesüléseket szerdán erősítette meg a holland szövetség (KNVB), azt követően, hogy a vb után egyébként is távozó 70 esztendős Van Gaal a múlt héten bejelentette, prosztatarákkal küzd.



Az 59 éves Koeman 2018 és 2020 között már irányította a holland csapatot, mellyel szerepelt a 2018-as oroszországi vb-n, valamint a 2020-ról tavaly nyárra halasztott - részben budapesti rendezésű - Európa-bajnokságon, illetve döntőt játszott a Nemzetek Ligájában.



A szakember aztán 2020 augusztusában az FC Barcelona kedvéért hagyta ott a szövetségi kapitányi posztot, akkor azt mondta, ez számára az "álommunka", de a katalán sztárklubtól tavaly októberben menesztették.