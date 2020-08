Augusztus 31-én képernyőre kerül az Amazon Mindent, vagy semmit sorozatának legújabb része, amelyben ezúttal a Tottenham Hotspur kulisszái mögé tekinthetnek be a nézők, és a gárdát vezető José Mourinhot is jobban megismerhetik. A friss epizód megjelenése előtt már kiderült pár érdekes dolog a portugál szakemberről.



Mourinho nemrég megkezdte a 7. idegennyelve elsajátítását is, hogy ezzel segítsen Szon Hung Minnek. Az 57 éves vezetőedző már folyékonyan beszél spanyolul, katalánul, franciául, olaszul, angolul és portugálul, de most úgy döntött a koreai nyelvet is elsajátítja.

Mourinho ezzel is bizonyítja mennyire fontos számára minden egyes játékosa és az is, hogy segítse a különböző kultúrák közti elfogadást.

„ Nagyon fontos a kommunikáció, amikor a csapattal vagyok” – mondta az edző a The Sun kérdésére.

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho reveals he is learning Korean in a bid to improve his communication with star striker Heung-Min Son:



"It's respectful to the culture of the club to speak the language of the individuals in it".