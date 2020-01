Javier Hernández a napokban a Los Angeles Galaxy csapatához igazolt. Egy érzelmekkel teli videó került fel az internetre, amikor is a mexikói csatár telefonon felhívta a családját, hogy bejelentse az „európai álom” véget ért számára.



A 109-szeres mexikói válogatott játékos, aki 52 találatával a nemzeti együttes gólrekordere, tavaly szeptemberben került a Sevillához, ám az andalúziai klubnál nem találta meg a számításait, 15 tétmérkőzésen csak három gólt szerzett, míg a spanyol bajnokságban kilenc meccsen egyszer volt eredményes. Chicharito több mint egy évtizeden át játszott Európában, többek között a Manchester Unitedben, a Real Madridban, majd a Bayer Leverkusenben és a West Ham Unitedben is futballozott.



Hernández nemrég elindított egy saját Youtube-csatornát. Január 22-én erre a csatornára töltötte fel egy több mint egyórás felvételt, amin a 31 éves támadó könnyeivel küszködve, elcsukló hangon meséli családjának telefonon, hogy valószínűleg Los Angelesbe igazol, és várhatóan ezzel véget ér az európai karrierje.

Duele mucho verlo y escucharlo así



Chicharito reconoció entre lágrimas con su familia que NO quería irse de Europa y que sólo buscaba "jugar" en el Sevilla porque se creía aún capaz



"Se acabó, es el principio del retiro" pic.twitter.com/bvHloKZTiV — Goal México (@goalmex) 2020. január 23.



„Éppen beszélni akartam veletek, úgy tűnik, eldől a sorsom. Nagyon úgy tűnik, hogy Los Angelesbe megyek. Minden rendben apa, csak ez olyan, mintha a visszavonulásom kezdete lenne, tudod? Úgy értem, kezdünk búcsút inteni annak a pályafutásnak, amelybe annyi energiát fektettünk. Tudom, hogy ti is így éreztek, de a dolgok jó oldalát kell néznünk, és minden fantasztikus lesz. Akár tetszik, akár nem, ideje félretenni az európai álmot. Ami rendben is van, jól vagyok, csak el akartam mondani nektek. Diego is azt mondta, hívjalak fel titeket, hiszen együtt jártuk végig ezt az utat, és bár nehéz, de apa meg fogja érteni, és csak éljek tovább, hiszen boldog vagyok, ahogyan szeretném. El kell kezdeni elhagyni ezt az életet, és keresni azt, amelyet élni szeretnék. Tudjátok? Erről van szó. Csak tíz év eltelt, és ez nosztalgiával tölt el, ami miatt sírni tudnék. Nem arról van szó, hogy nem tudom megtenni, csak nehéz búcsút inteni a gyönyörű emlékeknek. Ez is egy új álom, természetesen más fajta, de nem könnyű. Viszont legalább közelebb leszünk egymáshoz, és sokkal többet tudunk találkozni.”



Érdekesség, hogy Hernández a Los Angeles-i bemutatásakor már azt nyilatkozta, hiszi, hogy a játékosok nem visszavonulni mennek az Egyesült Államokba.

Javier Hernández vlog-bejegyzését teljes hosszabban itt tekintheti meg:





Borítókép: Harry How/Getty Images



Forrás: Sportbible