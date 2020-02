Erling Haaland a Borussia Dortmund csatára ugyanazokat az ételeket eszi, mint Cristiano Ronaldo, azért hogy a pályán tökéletes teljesítményt tudjon nyújtani.



Cristiano Ronaldo kirobbanó fizikalitása, rendkívüli teherbírása nem a véletlen műve. A 35 éves világklasszis tényleg mindent megtesz azért, hogy a legjobb legyen. Az évek alatt Ronaldo az étkezését is profi szintre emelte. Alapvetően a gyors anyagcsere a lényeg, ennek érdekében napi ötször étkezik. Kerüli a gyors felszívódású szénhidrátokat, mint például a cukor, viszont sok teljes kiőrlésű gabonát fogyaszt. Rengeteg friss zöldséget és halat eszik. Mérkőzések után a kimerült testét általában sushival tankolja fel. Alkoholt pedig a nagyobb összejövetelek alkalmával sem fogyaszt.



Haaland édesapja arról számolt be, hogy fia nem csak a gólgyártásban másolja Cristiano Ronaldót, hanem a saját teljesítménye fokozása érdekében ugyan azt az étrendet folytatja, mint az ötszörös aranylabdás labdarúgó.



"Erling mindent feláldozott a karrierje érdekében, 16 évesen elköltözött otthonról, hogy a Molde labdarúgója legyen. Ő sokkal profibb, mint én voltam." – kezdte Alfie Haaland, a Manchester City és a Leeds United egykori hátvédje. "Patrice Evra mesélt el neki azt a történetet, amikor együtt ebédelt Cristiano Ronaldóval, aki csak halat evett. Semmi mást. Erling most ugyanazokat a dolgokat próbálja csinálni, mert Ronaldo ugyan 35 éves, de még mindig csúcsteljesítményre képes, szóval ez azt mutatja, hogy érdemes példát venni róla."

Ugyan ritka, de a portugál klasszis olykor azért csaló napokat is tart.

"A legfontosabb az, hogy vigyázz a testedre, eddz rendszeresen, és táplálkozz megfelelően." - tanácsolja Ronaldo. "Bár néha én is pizzát eszek a fiammal, különben unalmas lenne."



Ronaldo a pihenésre, regenerálódásra is nagy hangsúlyt fektet, mert bár az edzés és étkezés mind fontos, a nyugodt élet is feltétele, hogy mentálisan és fizikailag is toppon legyen a pályán. Egy korábbi interjúban a Goal.com-nak nyilatkozott alvási szokásairól, az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes minden este nyolc órát alszik, de a nap negyedik étkezése után is beiktat egy rövid sziesztát.



"A szabadidőmet a családommal, barátaimmal töltöm, akik nyugodt hátteret és pozitív gondolkodásmódot biztosítanak számomra. Korán megyek aludni és korán kelek, különösen a meccsnapokon. A jó alvás ugyanis elengedhetetlen az izmok regenerálásához." – mondta Ronaldo.



A példakép. (Kép: Emilio Andreoli/Getty Images)



A rendkívül tehetséges fiatal futballista egyébként nem rég elárulta a norvég TV2-nek adott interjújában, hogy Zlatan Ibrahimovic a legnagyobb példaképe.



"Nagyon sok példaképem volt már, de számomra egyértelműen Zlatan a legnagyobb. Ő inspirál, rengeteg erőt ad.”



Haaland jó eséllyel Ibrahimovic nyomdokaiba léphet, hiszen mindketten rendkívül gól érzékenyek és mindketten skandinávok. A 19 éves támadó minden sorozatot figyelembe véve idén már 39 találatnál jár, legutóbb a Paris Saint-Germain ellen duplázott a Bajnokok Ligájában kedden este.



