Dick Advocaat csapata, a Feyenoord 2-0-ra legyőzte az Utrecht FC-t a 73 éves vezetőedző pályafutásának utolsó mérkőzésén, a holland labdarúgó-bajnokság rájátszásának vasárnapi játéknapján.

A Feyenoord az ötödik, az Utrecht FC a hatodik helyen zárta a bajnokságot, a vasárnap kora délutáni találkozójuk a Konferencia Liga-indulásról döntött.

Advocaat tavaly december elején jelentette be, hogy idén nyáron befejezi edzői pályafutását. A mester már 2017 tavaszán is úgy nyilatkozott, hogy azon a nyáron visszavonul, utána mégis leült a Sparta Rotterdam, majd az FC Utrecht és a Feyenoord kispadjára.

A tapasztalt szakvezető korábban irányította Hollandia, a Koreai Köztársaság, Belgium, Oroszország, Szerbia és az Egyesült Arab Emírségek válogatottját is. Az orosz Zenittel 2008-ban megnyerte az Európa-liga elődjét, az UEFA Kupát, majd az európai Szuperkupát is. Korábban volt a PSV Eindhoven, a Rangers FC, a Borussia Mönchengladbach, az AZ Alkmaar, a Sunderland és a Fenerbahce vezetőedzője is.

Borítókép: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images