Josep Guardiola vezérletével a Manchester City története során először jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A történelmi siker után a Super Deportivo Radio című műsor vendége a szakember édesapja volt, aki nemcsak fia karrierjéről, hanem a Barcelonához fűződő különleges viszonyáról is beszélt.



Valentí Guardiola elárulta szívesen látná Pepet újra a Barcelonában a spanyol válogatott élén ugyanakkor nem tudja elképzelni.



„Szeretném, ha Josep visszatérne Barcelonába, de nem mondom meg, mit kellene tennie, mert Pep már 50 éves lesz. Tudja, mi a jó neki és mi nem. Azt elmondhatom, hogy nem akarom, hogy ő vezesse a spanyol válogatottat. Az, hogy edzőként vagy tanácsadóként visszatér Barcelonába, de kétlem, hogy elmenne a válogatotthoz.”



Valnetí arról is beszélt, milyen különleges a jelenleg még a katalán csapatot erősíti Lionel Messi.



„Nincs olyan klub a világon, amelyik ne szeretné Messit a soraiban tudni. 12 vagy 13 éves korában láttam játszani és csodálkoztam. Rendkívüli volt azon a szinten. Nagyon kevés olyan játékos van, mint Messi,d e biztos vagyok benne, hogy Pep nem szeretné, hogy a Cityben játsszon. Ő mindig úgy látta a legjobbnak, hogy ha Messi a Barcelonában van. Josep sosem ártana a klubnak azzal, hogy elveszi a játékosukat.”



Guardiola szerint Messinek a Barcelonában a legjobb.

Fotó: David Ramos/Getty Images



Az edző édesapja azt is elárulta, milyen érzelmi szálak kötik a gránátvörös-kékekhez.



„Mindig a Barcelonához tartoztam és azt akarom, hogy nyerjenek. De először azt szeretném, hogy az a csapat győzzön, ahol Josep van. Először a fiam, aztán élvezem, ha nyer a Barcelona.”



Valentí hozzátette bármi is lesz a fia sorsa, mindig elfogadja a döntését, mert már korábban megtanította neki, hogy mindig úgy cselekedjen, ahogy a legboldogabbá válhat.

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images

Forrás: marca.com