Gonzalo Higuaín, aki pályafutása során megfordult a Real Madridban, a Juventusban vagy a Milanban is, most arról beszélt, egyáltalán nem könnyű a labdarúgók élete.

„15 évet éltem le természetellenesen. Az emberek azt hiszik, könnyű életünk van, de egyáltalán nem!” – beszélt a TyC Sportsnak az argentin, aki jelenleg az Inter Miami játékosa.

„Nincs meg a jogunk arra, hogy csak úgy lemenjünk az utcára, mert sértegetni kezdenek. Reagálni sem tudsz rá, mert ha megteszed, csak magaddal teszel rosszat. Ha elbuksz egy meccset, kihagysz egy helyzetet, másnap nem mehetsz utcára.”



„A mi megítélésünk az eredményektől függ. Ez egy munka, aminek vannak velejárói, többek közt ez is.”

Higuaín beszélt arról is, hogy úgy érzi, már letett annyit az asztalra, hogy nem kötelessége tovább tűrni az ilyesfajta inzultálást.

A 34 éves argentin ezzel a felszólalásával egy olyan témát hozott felszínre, ami hosszú évek óta jelen van a labdarúgás világában, sok szó azonban nem esik róla.

I’ve lived an unnatural life for the last 15 years playing football at the top level, says ex-Chelsea star Higuain https://t.co/pisvJXj9IK