Vannak olyan pillanatok a futballpályán, amikor olyan zseniális passzt követően születik találat, hogy a gólt magát szinte el is felejtjük. Most ezekből mutatunk egy csokornyit.

Ön emlékszik még arra amikor Zinedine Zidane egy mesteri passzt kezelt le a maga módján hanyag elegenciával, majd ezt követően lehellett finoman behelyezte a labdát a brazil fenomén elé, aki befejező csatárokhoz méltóan zseniálisan fejezte be az akciót?



És arra, amikor Firmino szinte balettáncos módjára lépdelve adta egyik lábáról a másikra a labdát, majd oly könnyedén sarkazta Salah-nak, mintha mi sem lenne természetesebb?

Messi pofátlan ellépős tizenegyese megvan?



Ha beugrottak a jelentek azért, ha nem akkor azért kell látnia ezt az összefoglalót!

When The Assist Is More Beautiful Than The Goal IF YOU LIKE SOCCER JOIN THE CHANNEL: https://goo.gl/bhZX1O