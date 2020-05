Kétségtelen, hogy a Chelsea és az angol válogatott korábbi középpályása, Joe Cole remek játékos volt, ugyanakkor azt állítani, hogy jobb, mint Messi talán kissé tulzó. Még akkor is ha ezt Steven Gerrard mondja.

Cole már a West Ham Unitedben nevet szerzett magának, mielőtt 2003-ban Chelsea-be igazolt volna. A londoni együttesnél meglehetősen sikeres időszakot töltött. Joe Cole pályafutása során hét klubban összesen 716 meccsen lépett pályára, 104 gólt szerzett, háromszor lett bajnok és két FA-kupát nyert, valamint a Ligakupát és a Szuperkupát is elhódította a Chelsea-vel.



A Chelsea és az angol válogatott korábbi középpályását jól ismeri Steven Gerrard, hiszen az angol válogatottban együtt játszottak, a Premier League-ben pedig számtalan csatát vívtak meg a középpályán. Éppen ezért amikor 2010-ben a Liverpool leigazolta Cole-t, Gerrard állítólag felhőtlenül boldog volt.



A Mersey-parti együttes legendája olyannyira megörült a hírnek, hogy azt mondta, honfitársa jobb, mint Lionel Messi, aki akkor már aranylabdás volt. Gerrard valószínűleg csak izgatott volt az átigazolás kapcsán, és dicsérő szavaival arra törekedett, hogy növelje Cole önbizalmát. Ugyanakkor a nyilatkozata már akkor is nevetségesen hangzott, tíz év elteltével pedig most talán még nevetségesebbnek tűnik.

"Messi csodálatos dolgokat tud tenni a pályán, de Cole mindenre képes, talán még többre is, mint Messi." - mondta Gerrard korábbi csapattársáról 2010-ben az ESPN-nek.

"Régebben sokkolt bennünket az edzéseken, mert olyan trükköket csinált egy golflabdával, amit a legtöbb játékos egy futball labdával sem tud megtenni. Nagyon örülnék, ha megnyerné az Év játékosa-díjat idén." – tette hozzá az angol ikon.



Cole 2019-ben a FourFourTwo olvasóinak kérdéseire válaszolva így reagált Gerrard dicsérő szavaira.



"Csodálatos, hogy Gerrard így gondolta. Messi a földkerekség valaha volt legnagyobb játékosa, úgyhogy nem rossz, ha vele tesznek egy polcra."



(Kép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)



Cole valóban jó játékos volt, de vajon jobb, mint Messi?



Gerrard kissé elfogult nyilatkozatán alighanem többen is felhúzták a szemöldöküket, hiszen csak, ha a 2009/2010-es szezont vesszük alapul, akkor az argentin klasszis 53 meccsen 47 gólt lőtt, ezzel szemben Cole csupán két gólt tudott összehozni a Chelsea-ben 39 mérkőzés alatt.



Mint utólag pedig kiderült, Cole számára a Liverpoolnál töltött időszaka nem éppen úgy alakult, ahogy azt Gerrard remélte. A 2010-2011-es idényben Cole-ék a hatodik helyen végeztek a bajnokságban, az angol játékos pedig csupán 3 gólt szerzett 32 meccsen.

Az első szezonja után a Vörösök egyből kölcsön is adták a francia Lille-nek, majd 2013-ban visszatért nevelőcsapatához, a West Hamhez. Megfordult még később az Aston Villában és a Coventry Cityben, legutóbb pedig az észak-amerikai másodosztályban (USL) szereplő Tampa Bay Rowdies színeiben szerepelt. 2018-ban úgy döntött, felhagy a profi labdarúgással.



(Kép: David Ramos/Getty Images)



Eközben pedig Messi vitathatatlanul minden idők legnagyobb játékosává vált.

Forrás: givemesport

Kép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images