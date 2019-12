Francesco Totti az AS Roma szimbólumává vált, azonban kiderült hogyan akart búcsút inteni a Stadio Olimpicónak.



Totti 25 évet húzott le a Giallorossi, az az a bordó-sárgák mezében, ez idő alatt 786 mérkőzésen 307 gólt szerzett. Így nem csoda hogy több millió szurkoló szíve szakadt meg, amikor az olasz karmester 2017-ben bejelentette, hogy visszavonul.



"El Capitano" vagyis a kapitány búcsúmeccse egy izgalmas 3-2-es győzelemmel zárult a Genoa ellen. Luciano Spalletti 1-1-es állásnál cserélte be a csapatkapitányt, aki könnyeivel küszködve lépett pályára. A mérkőzés után folytatódott a legenda búcsúztatója. Folytatódott, hiszen már a bevonulásnál is hosszú percekig ünnepelték Tottit az ugyancsak könnyes szemű drukkerek és csapattársai.

Az AS Roma hátvédje, Juan Jesus a napokban egy brazil rádióinterjúban emlékezett vissza korábbi csapattársának búcsúmeccsére, és elárulta, hogyan akart elköszönni az olasz klasszis.



"Az utolsó meccse előtt Totti azt mondta nekünk, hogy ha büntetőhöz jutunk, akkor nem fog gólt szerezni, hanem inkább kilövi a labdát a lelátóra."



Totti így szeretett volna köszönetet mondani a szurkolóknak a támogatásukért. Az ötlet szép gesztus volt, azonban a szurkolók biztosan jobban örültek volna, ha gólt ünnepelhetnek. Ugyanakkor a terv nem valósult meg, mivel a farkasoknak nem ítéltek büntetőt. Ehelyett az olasz karmester meglepő dologra ragadtatta magát: hosszú levelet olvasott fel a stadionban összegyűlt rajongóknak.



„Rómainak és Róma-drukkernek születni kiváltság, ennek a csapatnak a kapitánya lenni megtiszteltetés volt. Az életem részei voltatok, és mindig azok lesztek. A lábaimmal többé nem foglak lázba hozni benneteket, de a szívem mindig ott lesz veletek. Büszke és boldog vagyok, hogy 28 év szeretetet adhattam nektek. Szeretlek benneteket."





Totti közel 30 évig szolgálta szeretett klubját, melynek 10-es számú mezében 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban Olasz Kupát, 2001-ben és 2007-ben pedig Olasz Szuperkupát nyert. 2006-ban az olasz válogatottal világbajnok lett, azután azonban lemondta a válogatottságot. Ő minden idők második legeredményesebb olasz támadója, klubja történetének legtöbb gólt szerző és legtöbb válogatottságig jutó játékosa.

Francesco Totti pályafutásának legszebb pillanatai:





A sport és a klubhőség modern legendája.



