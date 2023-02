Alessandro Del Piero igazi klublegendának számít a Juventusnál, 290 találatával, 179 asszisztjával és a Torinóban töltött 19 évével.



Ez azonban könnyen alakulhatott volna máshogy is, ahogy most a 48 éves volt támadó is beismerte a Sky Sportsnak.

A riporter arról kérdezte Del Pierót, hogy igazak-e a hírek, miszerint anno Ferguson el akarta happolni az olasz foci két gyémántját, őt és Paolo Maldinit? A volt csatár nem köntörfalazott…

„Igen, ez így volt. Meg tudom erősíteni! 2000 előtt érdeklődött először, de igazából még utána is bepróbálkozott néhányszor.” – jegyezte meg viccesen.

Alessandro Del Piero: “Sir Alex Ferguson wanted me at Manchester United, I still remember about that very well”, reveals on @SkySport#MUFC



“It was before… and also after 2000, he was insisting to bring me to Man Utd”. pic.twitter.com/fIQLmaeIIo