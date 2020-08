Az amszterdami Ajax-stadion főbejárata előtt felavatták a holland futballklub néhai legendás játékosának, Johann Cruyffnak emléket állító bronzszobrot.

Az egyesület egykori ikonikus alakjának tiszteletére emelt életnagyságú alkotást rajongók adományaiból - 75 ezer euróból - hozták létre.

This wonderful statue of the one and only @JohanCruyff was unveiled in front of our stadium today. Thanks to all our fans who have made this possible. It's a lovely gesture and it makes our Johan Cruyff ArenA an even more special place to be. #vooraltijdnr14 pic.twitter.com/b17eEetWbE