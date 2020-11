Cesc Fabregas szerint kvantitása alapján két korábbi arsenalos csapattársa, Jack Wilshere és Aaron Ramsey egyaránt játszhatott volna a Barcelonában, vagy a Real Madridban.

A 33 éves spanyol nyolc évet töltött a londoni együttesnél, majd 2011-ben szerződött a gránátvörös-kékekhez. Fabregas olyan világklasszisokkal futballozhatott, mint Xavi, Andrés Iniesta vagy épp Lionel Messi. Az AS Monaco középpályása úgy véli, hogy Wilshere és Ramsey egyaránt befért volna a csapatba.



"Jack óriási tehetség volt, az egyik legtehetségesebb játékos, akivel valaha is játszottam." - mondta Fabregas a The Daily Mailnek.



"Mindössze 16 éves volt, amikor először edzett velünk, és egyszerűen le voltam nyűgözve, hogy ez a srác mennyire jó. Nagyon sajnálom, ami vele történt, mert a kvalitása alapján az angol labdarúgás legendája lehetett volna. Mindig is azt hittem, hogy Jack azon kevés brit labdarúgók egyike lesz, aki egy nap majd a Real Madridban vagy a Barcelonában fog játszani. Ugyanez a helyzet Aaron Ramseyvel és Gareth Bale-lel. A tehetségük alapján ezek a srácok sokkal többre vihették volna, ha sérülések elkerülik őket."



Aaron Ramsey 11 év után hagyta el az Ágyúsokat, amikor az olasz bajnok Juventus szerződtette 2019-ben. A 29 éves walesi játékos egész pályafutását beárnyékolták a kisebb és nagyobb sérülések. Éppen emiatt Torinóban sem tudta egyelőre megváltani a világot, legútóbb a Fradi elleni BL-meccsen sérült le. Az előző idényben harmincöt alkalommal játszott az olasz együttesben, de csupán egyetlen alkalommal volt a pályán az elejétől a végéig.



Jack Wilshere pedig jelenleg szabadon igazolható, miután a múlt hónapban szerződést bontott vele a West Ham United.



"Még mindig csak 28 éves vagyok, fittnek, erősnek és játékra késznek érzem magam. Hihetetlenül ki vagyok éhezve a sikerre, továbbra is ambiciózus vagyok és kétségbeesetten szeretnék futballozni." – írta a Twitteren Wilsher.

A Barcelona legendája, Xavi nemrég azt javasolta az angol játékosnak, hogy a Steven Gerrard irányította Glasgow Rangersnél kellene ismét felépítenie magát.

Forrás: sportbible

