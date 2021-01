Jól érzi magát Cipruson, és élvezi a bizalmat Lang Ádám, az Omonia Nicosia magyar válogatott labdarúgója.

A 28. születésnapját vasárnap ünneplő védő szerdán az M4 Sport Sporthíradójában többek között arról is beszélt, hogy amióta a ciprusi klubhoz igazolt, képes hosszú ideig egy huzamban jó teljesítményt nyújtani. Hozzátette, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a vezetőedző és a szakvezetés is bízik benne, innentől kezdve pedig csak rajta múlik minden.



Lang Ádám megjegyezte, csapata tud színvonalas futballt játszani, és együttesén kívül további három erős gárda van a ligában, ami kiegyenlített bajnokságot, állandó győzelmi kényszert eredményez.



"Ez jó, mert folyamatos nyomás alatt kell tudni teljesíteni, a nemzetközi mérkőzésekre pedig ez tudja felkészíteni az embert" - mondta a védő.



Az Omonia az Európa-liga csoportkörében szerepelt, a holland PSV Eindhoven, a spanyol Granada és a görög PAOK mögött az E csoport negyedik helyén végzett.



"Ez sokaknak, köztük nekem is egy első tapasztalat volt, reális képet kaptunk arról, hogy hol tartunk. Ez már egy nagyon komoly szint, ahol technikailag, fizikailag és taktikailag is jól felkészített ellenfelekkel játszottunk, amelyek ellen pokolian nehéz futballozni." - fogalmazott.



A harmadik helyen álló Omonia Nicosis szerdán (ma) Szalai Attila csapatához, a listavezető Apollon Limasszolhoz látogat.

Borítókép: Facebook.com/ HSI Soccer