A Manchester United és a francia válogatott korábbi játékosa, Patrice Evra elárulta, elsírta magát a katari vb-döntő után.



A 2022-es Labdarúgó-világbajnokság döntőjét még sokáig nem fogjuk elfelejteni. Az argentinok 2-0-ra vezettek ám a mesterhármast szerző Kylian Mbappé hosszabbításra mentette a meccset, melyet végül büntetőpárbajjal húztak be Lionel Messiék.

„Élőben néztem a meccset, és sírtam. Nem számítottam rá. Az igazat megvallva, odamentem a kocsimhoz és sírtam. Három napig fájt” – mesélte a fináléval kapcsolatos érzéseiről.

Patrice Evra about the World Cup final: “I watched the game live and I cried. I did not expect that. After France vs Argentina, to tell you the truth, I went in my car and I cried. For three days I was ill.”



[@RMCsport] pic.twitter.com/iH5cTz0cid