Patrice Evra sosem rejtette véka alá véleményét, miszerint sokkal többre tartja Cristiano Ronaldo sikereit, Lionel Messiét.



A korábbi francia védő a Manchester Unitednél csapattársa volt a portugálnak, így testközelből figyelhette nap mint nap.

„Szeretném elmagyarázni, miért mondom minden alkalommal, hogy Ronaldo a jobb.”

„Nem azért, mert testvéremként szeretem, hanem azért, mert szerelmes vagyok a munkamoráljába!”

„Úgy érzem, Isten adott Messinek egy hatalmas tehetséget, Cristianónak pedig meg kellett dolgoznia ugyanezért.”

„Ha Messinek ugyanolyan munkabírása lenne, mint Cristianónak, valószínűleg 15-szörös aranylabdás lenne.”

„Számomra sokkal többet jelent a munkabírás, ezért választom mindig Ronaldót Messi helyett.”

