A brazil Palmeiras lett a 2021-es év legeredményesebb futballklubja a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS). A négyszáz együttest felsoroló lista egyetlen magyar szereplője, az FTC a 105. helyen végzett.

Az IFFHS azt írta, hogy a nemzeti bajnokságokat és nemzetközi sorozatokat erősségük alapján pontozták, s különböző szorzókkal, súlyozottan vették figyelembe a sorrend megállapításánál.



Az éves klubvilágranglisták históriájában először nyert brazil klub a Palmeiras révén, amely 2020-ban a második volt a Bayern München mögött. A 2021-es elsőségét főleg annak köszönheti, hogy tavaly megnyerte a legjobb dél-amerikai futballklubokat felvonultató Libertadores Kupát.



