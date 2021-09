A top labdarúgók nagy része heti szinten hatalmas összegeket visz haza. A játékosok a béren túl jelentős szponzori pénzekkel is számolhatnak. Na, de mennyi is az annyi? Mutatjuk!



A Forbes magazin minden évben elkészíti a legjobban kereső labdarúgók Top10-es listáját és ez idén sem volt másképp. Mutatjuk kik fértek be a legjobbak közé, és ki az, akit senki nem tud lekörözni. Legalább is, ami a pénzt illeti.

(Az adatok amerikai dollárban vannak megadva, és a játékosok egy éves bérét, illetve szponzori bevételekből származó jövedelmét mutatják.)

10.: Eden Hazard: 29 millió dollár (bér: 26 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 3 millió)

Hazard a sérülései miatt sokat küzdött azért, hogy megfeleljen azoknak az elvérésoknak, amit a 118 millió dolláros átigazolási díj és a 26 milliós fizetése miatt sokan támasztottak felé. A még mindig nagyon népszerű játékosnak szponzori szerződésekben sincs hiánya, a McDonald's, a Nike és a Nissan is együttműködik vele.



9.: Gareth Bale: 32 millió dollár (bér: 26 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 6 millió)

Egy másik játékos a Real Madridtól, aki sérülésekkel küszködik és aki szintén 26 milliót visz haza. Talán nem meglepő, hogy a walesi szponzorai közt néhány nagy golffal foglalkozó cég szerepel.



8.: Paul Pogba: 34 millió dollár (bér: 27 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 7 millió)

Pogba hatalmas fizetést kap a Manchester Unitedtól, ami nem is csoda. A 28 éves játékos a bérén kívül az Adidassal való együttműködésével is nagyot kaszál.

7. Andres Iniesta: 35 millió dollár (bér: 31 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 4 millió)

A 37 éves Iniesta jelenleg Japánban játszik, nem kevesebb, mint 31 millió dolláros évi keresetért.

6. Robert Lewandowski: 35 millió dollár (bér: 27 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 8 millió)

Az előző szezonban 41 gólt szerző, és ezért Aranycipőt kapó labdarúgó remek szezont tudhat maga mögött. Nem csoda, hogy nem kis összegekről van szó a neve kapcsán. A lengyel 27 millió dollárt kap évente, de saját ruházati márkájából, az RL9-ből is van bevétele. Ezek mellett pedig együttműködik a Nike -val, a Huawei -vel és a Head & Shoulders -szel is.



5. Mohamed Salah: 41 millió dollár (bér: 25 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 16 millió)

Salah a listán szereplő Liverpool-játékosok közül a legkevesebbet keresi, ugyanakkor az afrikaiak ikonja hatalmas összegeket visz haza a szponzoroknak köszönhetően.



4. Kylian Mbappe: 43 millió dollár (bér: 28 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 15 millió)

A 22 éves játékos nem keres rosszul, ez az összeg azonban még nagyobb lehet majd, ha sikerül átigazolni a Real Madridhoz, jelenlegi klubjától. Mbappé a FIFA 22 arca, így abból az üzletből is jócskán folyik be pénz hozzá.



3. Neymar: 95 millió dollár (bér: 75 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 20 millió)

Neymar 52 millió dollárral többet keres, mint csapattársa, Mbappé. Emellett a szponzori bevételeiből is 5 millióval többet kaszál, miután nagyszerű szerződése van a Pumával. A játékosnak a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren 248 millió követője van, ezzel a harmadik legnépszerűbb játékos.

2. Lionel Messi: 110 millió dollár (bér: 75 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 35 millió)

Messi a világ legjobban fizetett labdarúgója a bérek tekintetében. Emellett évente 35 millió dollárt zsebel be az Adidasszal való együttműködésének köszönhetően.



1. Cristiano Ronaldo: 125 millió dollár (bér: 70 millió, szponzori szerződésekből származó összeg: 55 millió)

Bár a portugál 5 millió dollárral kevesebbet keres évente, mint argentin riválisa, szponzori bevételei 20 millióval többet érnek. A klasszis legnagyobb partnere a Nike, de szponzorálja őt a Herbalife és a Clear is. Ezek mellett a saját CR7 elnevezésű márkája is hoz a konyhára. A focista népszerűségét jól mutatja az is, hogy a Manchester Unitedbe való visszatérését követően a mezeladások rekordot döntöttek. Ő a világ legnépszerűbb sportolója a közösségi médiában, több mint félmilliárd követővel a Facebookon (149 millió), az Instagramon (344 millió) és a Twitteren (94,3 millió). Nála csak három aktív sportoló keres többet a szponzori szerződéseivel: Roger Federer (90 millió dollár), LeBron James (65 millió dollár) és Tiger Woods (60 millió dollár).

Forrás: Givemesport.com



Borítókép: Facebook.com/PSG, Manchester United