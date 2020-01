Nagy Gyula publicisztikája

Bizonyára mindenkinek van már egy saját kiforrt véleménye a videóbíró alkalmazásáról. Szerintem abban sem sokat tévedek, ha ezek elég nagy arányban negatív hangvételűek.

Már akkor fogtam a fejem, amikor egyáltalán felvetették magát az ötletet, most meg csak rosszabb lett a helyzet. Rengeteg sportág megy most ezen keresztül, hogy próbálnak haladni a technikával, viszont nem gondolnak arra, hogy ezzel elveszíti a legnagyobb értékét a sport. A Forma-1 unalmasba fulladt az elmúlt években, s ha így folytatja a labdarúgás, akkor nem leszünk képesek végignézni egy teljes mérkőzést, mert olyan hosszúra fog nyúlni.

Úgy gondolom, hogy a bírót már hagyomány volt szidni, tudta mindenki, hogy hibázhatnak, hiszen ők is emberek. De ez a foci része volt, amit titkon mindenki szeretett. Benne volt mindig egy olyan csavar a mérkőzésben, amin felhúzhattad magad, vagy azt mondtad jó most szerencsénk volt.

Erre jött ez a VAR. Egy nagyon jó kampánnyal felvezetve robbant be a köztudatba, mert előtte agyba-főbe azt reklámozták mennyit hibáznak a bírók, és jobb lenne számukra egyfajta segítség. Megkapták. Ezzel ugye az volt a cél, hogy kevesebb felelősség legyen a sporin, de akkor nézik vissza amikor ő mondja, és ugyanúgy ő nézi meg az incidenst és ő dönt végül, vagy a rosszabb eset, hogy még bent a szobában is ülnek hasonló okos emberek, akik centivel a kezükben tűkön ülnek.

Megnyugtatok mindenkit: UGYANÚGY HIBÁZNAK MOST IS A BÍRÓK, MINT ELŐTTE, CSAK MOST MÁR A VIDEÓBÍRÓT IS SZIDJUK, NEM CSAK A SPORIT!

Pár napja írtunk egy cikket, miszerint először a világon Ausztráliában lesz majd hallható a VAR szobában ülő segítők és a bíró közötti beszélgetés mérkőzés közben.

Alig várom, hogy halljam ezt nagyobb bajnokságokban is. Már látom előre, hogy a sok kreatív tehetséges ember Benny Hill zenére összevág egy fantasztikus videót majd a sok szerencsétlenségről.

Egy centi ide vagy oda, véleményem szerint borzalmas ez a videóbíró.

