Tűz ütött ki az andorrai Estadi Nacional stadionban a szombati Anglia elleni vb selejtező előtt.

A tűz oka egyelőre ismeretlen, és nem tudni mekkora kár jelentkezett. A stadion személyzete a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta eloltani a tüzet.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl