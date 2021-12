Samuel Eto'ót választották meg a Kameruni Labdarúgó Szövetség (Fecafoot) elnökének.

A korábbi klasszis játékos - többek között a Barcelona és az Internazionale egykori támadója - 43 szavazatot kapott, míg az újra pályázó eddigi elnök, Seidou Mbombo Njoya 31 voksot kapott.



Njoyát három éve választották meg - akkor Eto'o is támogatta őt -, de annak a voksolásnak a szabályosságát több ismert kameruni játékos is megkérdőjelezte, majd az eredményt az év elején a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hatályon kívül helyezte. Eto'o egy hónapja jelezte, hogy megpályázza a posztot, és csalódását fejezte ki, hogy korábbi támogatottja nem váltotta be ígéreteit a Fecafoot élén.



A szervezettel kapcsolatban már régóta korrupciós gyanúkról, valamint rossz vezetői döntésekről írt a sportsajtó, melynek hatására már a nemzetközi szövetség (FIFA) is közbelépett, hogy véget vessen a belharcoknak.



Január 9. és február 6. között Kamerunban rendezik a 2021-es Afrikai Nemzetek Kupáját, amelynek 2019-ben a biztonsággal kapcsolatos fenntartások, illetve a felkészülésben történt csúszások miatt nem adhattak otthont.



A 40 éves Eto'o két éve vonult vissza, utolsó klubja a katari Qatar SC volt, amelyben egy évet futballozott. A támadó a kameruni válogatottban 118 mérkőzésen 56-szor volt eredményes.

