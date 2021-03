Fennállása 55. elsőségének megszerzésével a skót Glasgow Rangers egyedüli éllovassá lépett elő azon a világranglistán, amelyet a bajnoki címek száma alapján tart nyilván a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

Az IFFHS az után tette közzé friss lajstromát, hogy a Rangers idény közben, már vasárnap megnyerte a skót bajnokságot azzal, hogy legnagyobb riválisa, a második helyen álló Celtic csak döntetlenre volt képes a Dundee United vendégeként. A tabellán 88 ponttal első csapat előnye így behozhatatlanná vált a 68 pontos Celtic számára a szezon hátralévő hat fordulójában.



Volt ok az örömre.



Fotó: Ian MacNicol/Getty Images



A Rangers története során 55. alkalommal lett bajnok, így a skót öröklistán néggyel előzi meg a Celticet, az abszolút világrangsorban pedig az 54 végső sikerével eddig vele holtversenyben álló északír Linfield elé került. Rajtuk kívül még az uruguayi Penarol (52) és a Celtic (51) gyűjtött be félszáznál több bajnoki címet.



A Rangerst 2012-ben gazdasági okok miatt visszasorolták a negyedosztályba, az együttes négy év alatt három osztályt lépett, és visszajutott az élvonalba. Ott kétszer harmadikként, majd kétszer másodikként végzett, ezúttal pedig - a 2018 tavaszán kinevezett angol Steven Gerrard irányításával - meg is tudta törni a sorozatban kilencszer aranyérmes Celtic egyeduralmát.



A legsikeresebb klubok történelmi rangsorának élcsoportja az IFFHS statisztikái alapján:



1. Rangers (skót) 55 (első címe: 1891, legutóbbi: 2021)

2. Linfield (északír) 54 (1891, 2020)

3. Penarol (uruguayi) 52 (1900, 2018)

4. Celtic (skót) 51 (1893, 2020)

5. Nacional (uruguayi) 47 (1902, 2019)

6-7. Olimpia Asunción (paraguayi) 45 (1912, 2020)

és Olympiakosz (görög) 45 (1931, 2020)

8. al-Ahly (egyiptomi) 42 (1949, 2020)

9. South China (hongkongi) 41 (1924, 2013)

10. Benfica (portugál) 37 (1936, 2019)

11. Juventus (olasz) 36 (1905, 2020)

12. Saprissa (Costa Rica-i) 35 (1952, 2020)

Borítókép: