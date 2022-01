Mali válogatottja egygólos mérkőzésen nyert Tunézia csapata ellen a labdarúgó Afrika Kupa F csoportjának szerdai nyitófordulójában.

Aissa Laidouni, a Ferencváros tunéziai középpályása kezdőként lépett pályára, és a 67. percben lecserélték.



A találkozó szürreális befejezést hozott, Janny Sikazwe játékvezető - aki a 2018-as oroszországi világbajnokságon is tevékenykedett - ugyanis a 85. percben le akarta fújni a mérkőzést, vélhetően rosszul mért az órája. Ezt követően a játék újraindult, a zambiai bíró pedig nem sokkal később kiállított egy mali futballistát. A VAR jelezte neki, hogy nézze vissza az esetet, ő azonban ennek a lehetőségét elutasította. Sikazwe végül így is idő előtt, 20 másodperccel korábban lefújta a mérkőzést, annak ellenére, hogy több VAR-vizsgálat, kiállítás és ivószünet is megszakította a találkozót.



A tunéziaiak tiltakoztak, a bíró védőőrizetben hagyta el a pályát, majd már a mérkőzés utáni sajtótájékoztatók zajlottak, amikor a szervezők jelezték, folytatni kell az összecsapást. A pályára végül csak a mali játékosok tértek vissza, így a meccset újfent lefújták.

Karibu #AFCON2021!!! Refa kutoka Zambia Janny Sikazwe alimaliza mechi kati ya Tunisia na Mali katika dakika ya 85 kwa mara ya kwanza na baadaye kuumaliza mchuano huo sekunde 10 kabla ya dakika ya 90.



: hisani#OngeaUsikike pic.twitter.com/W54DbR9Vso — Radio Jambo (@RadioJamboKenya) January 12, 2022



Janny Sikazwét 2018-ban eltiltották a játékvezetéstől, mert a gyanú szerint elcsalt egy afrikai Bajnokok Ligája-összecsapást.



Az eset miatt csúszott a program, így a Mauritánia-Gambia találkozó csak 17.45-kor kezdődött.



Mali története során 12. alkalommal szerepel a kontinensviadalon, nyitómérkőzéseit tekintve továbbra is veretlen, immár hét győzelem és öt döntetlen a mérlege.

Afrikai Nemzetek Kupája, Kamerun:



F csoport, 1. forduló:

Mali-Tunézia 1-0 (0-0)

gól: Koné (48., 11-esből)

piros lap: E. Touré (87., Mali)

később:

Mauritánia-Gambia, Limbe 17.45

E csoport, 1. forduló:

Egyenlítői-Guinea - Elefántcsontpart, Douala 20.00

Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images