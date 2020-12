73 éves korában elhunyt a PSG, a Liverpool és a Lyon korábbi edzője, Gérard Houllier.



A lequipe értesülései szerint a szakembert hétfőn, otthonában érte a halál, nem sokkal azt követően, hogy hazaengedték őt a kórházból, aortaműtétje után.

Houllier utolsó nyilatkozatát a múlt héten adta, akkor azt mondta: Nehezen megyek, de jól leszek.



A legendás edzőn 2001 októberében már életmentő műtétet hajtottak végre, és azóta is komoly orvosi kezeléseken esett át. Ezt követően még 10 évig dolgozott, és csak 2011-ben jelentette be visszavonulását.



Houllier az innovatív edzők közé tartozott, aki jól ismerte a futballt. Edzői karrierje előtt amatőr játékos volt, majd angoltanárként dolgozott. Neve 1986-ban lett igazán ismert, amikor a PSG-vel megnyerte a bajnokságot, a franciák U18-as csapatát pedig Eb-győzelemig vezette. Ezt követően a Liverpool színeiben Fa kupát, Angol szuperkupát, UEFA-kupát és szuperkupát, valamint két alkalommal Ligakupát nyert. A Lyon csapatával kétszer ünnepelhetett bajnoki győzelmet és ugyanennyiszer hódította el a Francia szuperkupát is.

Forrás: lequipe.fr

Borítókép: Matthew Ashton - AMA/Getty Images