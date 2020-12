Doppingvétség miatt két évre eltiltották a kazah labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Baujrzsan Iszlamhant.

Az ország sportági szövetsége fellebbezést nyújtott be a büntetés ellen, amelyet az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) szabott ki a középpályásra. Az AFC határozata szerint a doppingellenes szabályok megsértéséért marasztalták el a 27 éves futballistát, de konkrétan nem nevezték meg, milyen tiltott szert használt.



Iszlamhan nem hazájában futballozik, hanem az arab emírségekbeli al-Ain FC játékosa, és a doppingellenőrzésre a katari al-Szadd ellen szeptember 15-én lejátszott ázsiai Bajnokok Ligája-mérkőzésen (3-3) került sor, amelyen gólt is szerzett. Iszlamhan - aki klubcsapata legutóbbi hat meccsén nem lépett pályára - bejelentette, hogy fellebbezni fog a büntetés ellen.



A középpályást Kazahsztánban 2014-ben, 2016-ban és 2019-ben is az év legjobb labdarúgójának választották.

