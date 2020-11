Diego Simeone, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának argentin vezetőedzője szerint a szerdán elhunyt Diego Maradona személyében a sportág mitikus alakja távozott az élők sorából.

Az 50 éves szakember játékosként a Sevillában és az argentin válogatottban is együtt futballozott a 60 évesen szívrohamban elhunyt Maradonával.



"Úgy nőttünk fel, hogy Diegót néztük, amikor elkezdtünk focizni, és ő utat mutatott nekünk, hogyan is kell ezt a játékot játszani" - mondta Simeone. Hozzátette, Maradona "lázadó személyiségének" számos pozitív és negatív történéssel kellett megbirkóznia, de minden idők egyik legjobb futballistája "mindig előre tekintett".



(Kép: Peter Robinson - PA Images via Getty Images)



"Rengeteget adott nekünk, és amit a pályán nyújtottunk, az abból fakadt, amit tőle láttunk. Sevillában fantasztikus módon a szárnyai alá vett, emellett megmutatta nekem, hogy mit jelent az argentin válogatottban futballozni" - jelentette ki Simeone, majd hozzátette, úgy érzi, Maradona "mindig is velünk marad".



Jorge Valdano, aki az 1986-os világbajnoki győzelem során Maradona csapattársa volt, a spanyol televíziónak nyilatkozva könnyek között búcsúzott barátjától és csapattársától.



"Fájdalmas az elvesztése, akár arra gondolok, milyen játékos volt, akár arra, hogy milyen ember. Amikor rá és a vele megélt emlékeimre gondolok, az mindig mosolyt csal az arcomra" - nyilatkozta a 23-szoros argentin válogatott támadó, aki az 1986-os vb-döntőben gólt is szerzett.



(Kép: Robinson - PA Images via Getty Images)



"Diego bárki másnál jobban megszenvedte saját sorsának nagylelkűségét, volt valami perverz abban, ahogyan minden álma valóra vált" - fogalmazott Valdano, és hozzátette: "soha nem volt annál boldogabb, mint amikor pályán lehetett, mert akkor mindig az élete szerelmével, a labdával volt randevúja."



Diego Maradonát csütörtök este Buenos Aires északnyugati külvárosában, a Bellavistában lévő Béke Kertje (Jardín de Paz) temetőben helyezik örök nyugalomra, ahova a szüleit is temették.

Kép: Robinson - PA Images via Getty Images