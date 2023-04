Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Dele Alli bulijáról, amit pár héttel ezelőtt rendezett.



Az már a partyról közzétett képeken is látszott, hogy a korábbi angol válogatott játékos a „hippy crack” nevű kedélyjavítóval teszi magát más vágányra. Ez a „drog” tulajdonképpen palackba zárt dinitrogén-oxid, amelyet léggömbök segítségével szívtak fel.

A The Sun további pikáns részleteket közölt a buliról, amiból kiderül, hogy Alli és bandája több, mint 6700 eurót (2,5 millió forint) költött pezsgőre és tequilára az este során.

The sad fall from grace for Dele Alli continues:



José Mourinho was right: “I am 56 today and yesterday I was 20. Time flies. One day, I think you'll wake up and regret if you don't achieve what you can achieve.” pic.twitter.com/u4fSkZ2KjO — Football Tweet (@Football__Tweet) April 10, 2023

Ráadásul egy olyan kép is nyilvánosságra került, amelyen a játékos három férfi és négy nő társaságában egy ágyban fotózzák magukat. A képen szerepel egy nemrég visszavonult játékos, Izzy Jay Brown is.

It is not hard to see why Dele Alli’s career has taken a nosedive. https://t.co/fSzlsXvLbQ — Sports Brief (@sportsbriefcom) April 16, 2023

„Dele nagyon jól érezte magát az italozáson a barátaival. Onnan az egyik lány lakására mentek, ahol reggelig folytatták a bulit.” – mondta a lap egyik belsős forrása.

A játékos karrierje az utóbbi években komoly hanyatlásnak indult. A Tottenhamtől az Evertonhoz került, de itt sem tudott beilleszkedni, ezért a törököknél próbált szerencsét. Innen sem érkeznek jó hírek a játékosról, többször hiányzott edzésről, illetve a teljesítménye is hagy kívánnivalót maga után.

A játékos egyébként a napokban sikeres műtéten esett át, elmondása szerint ezek után "csak a felépülésére fog koncentrálni".

“Surgery done, all successful. I focus on full recovery now after tough weeks. My season unfortunately comes to an end”.



“I’m gonna take a break from socials and hit my recovery hard. I’ll be back when I am ready”.



Dele Alli #EFC pic.twitter.com/xELuGUAa8F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2023

Fotó: marca.com