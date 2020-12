A tengerentúli profi labdarúgóliga (MLS) 25. szezonja alkalmából megválasztották a bajnokság történetének 25 legjobb játékosát, akik közé bekerült David Beckham is.

Közel 200 észak-amerikai szakíró 137 jelölt közül választotta ki a 25 legjobbat. A fő szempontok között volt az egyéni teljesítmény mellett a futballista csapatra gyakorolt hatása és az együttes eredményessége is.



Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya 2007 és 2012 között hat szezont játszott a Los Angeles Galaxynél, mellyel 2011-ben és 2012-ben is bajnokságot nyert. Az akkori sikercsapat másik két meghatározó játékosa, Robbie Keane és Landon Donovan is bekerült a 25 legjobb közé.



Az elit tagja lett többek között a kolumbiai Carlos Valderrama, az amerikai Clint Dempsey és az olasz Sebastian Giovinco. A szűkítésnél viszont olyan nevek "véreztek el", mint Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Wayne Rooney, Kaká vagy David Villa.

Borítókép: Eric Espada/Getty Images