A brazil válogatott játékosa már egy hete a Brians 2 börtönben tartózkodik, ahová biztonsága garantálása érdekében szállították nem sokkal az után, hogy szexuális zaklatás vádja miatt letartóztatták.



A La Vanguardia című újság beszámolt a brazil mindennapjairól, de közzétette Alves rabtársainak megszólalásait is. Az információk alapján Alves arra kérte rabtársait, kezeljék őt úgy, mint bárki mást.



„Nem a futballista van a börtönben, az itt lévő Dani Alves csak egy ugyanolyan személy, mint a többiek. Elfogadom, bármi jön" – vallotta be állítólag a brazil.



„15 éves koromban jöttem el otthontól, és az életemben sikerült nagyon nehéz és bonyolult helyzeteket megoldanom. Ez is csak egy lesz, ami elmúlik. Nem félek semmitől” – tette hozzá Alves a többi rabnak.



A labdarúgó társai arra ugyanakkor nem tudták rávenni őt, hogy beszéljen a szexuális zaklatásról, amivel vádolják őt.



Bár a fogvatartottak szerint Alves zárkózott a témában, az ügyvédje elárulta, hogy a labdarúgó bár a zaklatást tagadta, azt elismerte, hogy a ő beleegyezésével szexuális kapcsolatban állt a sértettel.

Borítókép: Hector Vivas/Getty Images