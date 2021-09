SZEPTEMBER 2., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

4. FORDULÓ

I-CSOPORT

20.45: MAGYARORSZÁG–Anglia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport)

20.45: Andorra–San Marino, Andorra La Vella

20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó

B-CSOPORT

18.00: Grúzia–Koszovó, Batumi (Tv: Sport1)

20.45: Svédország–Spanyolország, Solna (Tv: Sport1)

C-CSOPORT

20.45: Litvánia–Észak-Írország, Vilnius

20.45: Olaszország–Bulgária, Siena (Tv: Sport2)

E-CSOPORT

20.45: Észtország–Belgium, Tallinn

20.45: Csehország–Fehéroroszország, Ostrava

J-CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Németország, St. Gallen

20.45: Észak-Macedónia–Örményország, Szkopje

20.45: Izland–Románia, Reykjavík

MAGYAR KUPA

16.15: a 3. forduló sorsolása

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

MÁSODIK SZAKASZ, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Niger–Burkina Faso

21.00: Algéria–Dzsibuti

E-CSOPORT

15.00: Kenya–Uganda

F-CSOPORT

21.00: Egyiptom–Angola

H-CSOPORT

18.00: Namíbia–Kongó

I-CSOPORT

21.00: Marokkó–Szudán

J-CSOPORT

15.00: Kongói DK–Tanzánia

18.00: Madagaszkár–Benin

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐK

HARMADIK SZAKASZ, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

13.00: Dél-Korea–Irak

18.00: Irán–Szíria

18.45: Arab Emírségek–Libanon

B-CSOPORT

12.10: Japán–Omán

20.00: Ausztrália–Kína

20.00: Szaúd-Arábia–Vietnám

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

9. FORDULÓ

22.00: Bolívia–Kolumbia

23.00: Ecuador–Paraguay

Péntek, 2.00: Venezuela–Argentína

Péntek, 3.00: Peru–Uruguay

Péntek, 3.00: Chile–Brazília

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

HARMADIK SZAKASZ, 1. FORDULÓ

Péntek, 2.05: Kanada–Honduras

Péntek, 3.05: Panama–Costa Rica

Péntek, 4.00: Mexikó–Jamaica

Péntek, 4.05: Salvador–Egyesült Államok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

CHL, CSOPORTMÉRKŐZÉS

17.00: Trinec–Fribourg (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

18. szakasz, Salas–Altu d'El Gamoniteiru, 162.6 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1166 (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Kincsem Park

10.00: díjhajtás

PARASPORT

Paralimpia, Tokió

TENISZ

16.50: US Open, New York (Tv: Eurosport2)

17.30: US Open, New York (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

20.00: Nemzetközi Úszóliga (ISL), alapszakasz, 3. forduló (Nápoly)

