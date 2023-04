Aleksander Ceferint nemrég választották meg újabb négy évre az UEFA elnökének. A szlovén sportvezető 2016 óta tölti be a tisztséget, azonban a Prava nevű lap szerint ez könnyen alakulhatott volna másképp.



Az újság leleplező riportjában Ceferin önéletrajzát vette górcső alá. Ebben az szerepel, hogy a sportvezető 2006 és 2011 között az Olimpija Bezigrad igazgatóságának tagja volt, ezt azonban a lap elmondása szerint hiteles információk cáfolják.

Az ügyben egyelőre hivatalos vizsgálat nem indult, de ha nyomozni kezdenek ezután, az komoly következményekkel járhat, mivel ez a tapasztalat a Marca elmondása szerint kulcsfontosságú tényező volt ahhoz, hogy Ceferint megválasszák 2016-ban.

