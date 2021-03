A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fejlesztési testületét vezető Arsene Wenger szerint kétévente kellene megrendezni a világbajnokságot és az Európa-bajnokságot is.

A 71 éves francia szakember - aki az elnök Gianni Infantino egyik legfontosabb tanácsadója - úgy fogalmazott, a mostani rendszer igazságtalan a játékosokkal szemben, és sokkal nagyobb szerepet kéne kapnia a fontos tornáknak.



"Ha bárki megnézi a világbajnoki kereteket, az átlagéletkor 27-28 év. Mivel a tornát csak négyévente rendezik meg, nagyon kicsi az esély a duplázásra, ugyanis ezek a labdarúgók a következő tornán már 32-33 esztendősek. Ezért is gondolom, hogy kétévente kellene lennie a világbajnokságoknak" - jelentette ki Wenger.



A korábbi vezetőedző korábban élesen kritizálta az európai szövetség (UEFA) által életre hívott Nemzetek Ligáját, ami helyett szerinte a kontinensviadalokat is kétévente kellene megrendezni.



"Minden mást meg kellene szüntetni, és csak olyan tornákat szervezni, amelyeknek igazi tétje van" - tette hozzá Wenger, aki szerint csökkenteni kéne a selejtezőkre szánt válogatott szünetek számát is, amely a nemzeti bajnokságok elől veszi el az időt.



Wenger rendszerével sokkal több játékosnak nyílna lehetősége a duplázásra.



Fotó: Tom Jenkins/GettyImages



"Az egyik lehetséges megoldás a kvalifikáció összetömörítése: ahelyett, hogy a játékosok szeptemberben, októberben, novemberben, márciusban és júniusban is elutaznak, egy, vagy maximum két hónap alatt kellene lebonyolítani ezeket a találkozókat" - fogalmazott a francia tanácsadó.



Véleménye szerint a legideálisabb forgatókönyv az lenne, ha mondjuk októberben lejátszanák az összes selejtezőt, utána pedig a labdarúgók a klubcsapataikra tudnának összpontosítani.



"A szezon végeztével pedig jöhetnének a válogatott tornák. Ez nem forradalom, hanem egy átfogó fejlődés fontos lépése lenne" - mondta Wenger, akinek ötlete, hogy a jövőre télre eső világbajnokság miatt március és november között játsszák a klubszezont, nem kapott túl nagy támogatottságot.



"Ez az én álmom, de egyszerűbbé is tenné a dolgokat. Ne felejtsük, a nyári szünet abból az időből, több mint száz évvel ezelőttről származik, amikor a játékosok még nem voltak profik" - emlékeztetett a szakember, aki szerint a jövő évi vb után legalább négyhetes szünetre lenne szükség, akkor viszont a húszcsapatos bajnokságokat nem lehetne normálisan befejezni.



"A legfontosabb azonban, hogy bármilyen versenynaptárt fogadnak el, a játékosoknak legalább négyhetes szünete legyen, mert ennyi időre szükségük van a feltöltődéshez" - zárta Wenger.

A FIFA a közeljövőben vizsgálja felül a következő idényekre vonatkozó nemzetközi versenynaptárat.

Borítókép: Omar Zoheiry/picture alliance via Getty Images