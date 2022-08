2008-ban még merésznek tűnt Johan Cruyff Lionel Messiről tett jóslata, mára azonban valósággá vált.



Az internet népe újra felkapta azt a felvételt, amelyen egy kommentátor Johan Cruyff egyik kijelentését meséli el, miszerint Messi nem csak egy, hanem számtalan aranylabda tulajdonosa lesz majd a jövőben. A kijelentés még 2008-ban a Barca-Villarreal mérkőzésen hangzott el, melynek érdekessége, hogy az argentin sztár még csak abban az időben kezdte el igazán bontogatni a szárnyait.



„Hallottam egy nagyon érdekes megjegyzést Johan Cruyfftól, Lionel Messiről beszélt. Az mondta, még mindig csak 20 éves és egy keveset még tanulnia kell a játékról, például, hogy mikor cselezzen, vagy mikor passzoljon. De ha ezt teljesen megérti, akkor nem csak egy Aranylabdát kap, hanem egy egész gyűjteménye lesz, mire a karrierje véget ér” – fejtette ki a kommentátor, melyre társa is reagált.

Sir Johan Cruyff's Ballon d'or prediction on Lionel Messi described by commentator in 2008. pic.twitter.com/4YKZiKoPWN