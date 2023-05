Gabriel Martinelli igazi vezéregyénisége volt annak az Arsenalnak, amely hosszú évek után végre ismét harcba tudott szállni a bajnoki címért.



A játékos rengeteg dicséretet kapott Angliában és hazájában, Brazíliában egyaránt.

Kissé meglepőnek hangozhat, hogy amikor példaképéről kérdezték, nem Ronaldinhót vagy Kakát említette, hanem egy bizonyos portugált.

„Ha labdarúgókról beszélünk, én Cristiano Ronaldóra néztem fel.”



„Fiatalkoromban sokat néztem a játékát, szerettem a stílusát, viszont az igazi hőseim mindig a szüleim maradnak.” – mesélte az Arsenal hivatalos csatárnájának a 21 éves játékos.

GABRIEL MARTINELLI on who he looked up to when growing up:



"If you were talking about footballers, the person I looked up to was always Cristiano Ronaldo. I used to watch him a lot when I was growing up, I loved his style." pic.twitter.com/sFWiKdki9i