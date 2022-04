Amióta a portugál bejelentette, hogy távozik a Real Madridtól a karrierje lefele kezdett ívelni, ellentétben egykori csapattársáéval Karim Benzemáéval.



Minden labdarúgó életében vannak olyan döntések, amelyek örökre megváltoztatják a pályafutását. Cristiano Ronaldo esetében az egyik ilyen 2018-ra tehető. A portugál ekkor döntött arról, elhagyja a Real Madridot.



Kétségtelen, hogy akkor meg volt győződve arról, hogy számára ez lesz a legjobb döntés, az élet azonban mást mutatott. A portugál sztár nem tudta, hogy ettől a lépéstől kezdve lefele ível majd a karrierje. Ez a hanyatlás eleinte lassú és észrevehetetlen volt, de mára ahhoz a válsághoz vezetett, amelyen most a Manchester Unitednél megy keresztül, mind személyes, mind közösségi szinten.



A legutóbbi eset, amikor a portugál összetörte egy szurkoló mobiltelefonját az öltözőbe menet, jól tükrözi a klub mélypontját is. A Manchester United jelenleg a hetedik helyen áll 23 ponttal lemaradva az éllovastól, és a portugál sztár statisztikái sem sokkal jobbak. Ronaldo január 4-e óta mindössze négy gólt szerzett a bajnokságban, ebből hármat a Tottenham ellen, míg a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid ellen egyszer sem tudott sikeres lenni.



A sztárra még a volt csapattársai is mutogattak. Rio Ferdinand szemrehányást tett neki, hogy felállt és utasításokat adott, lekicsinyelve ezzel az edzőt. A béke, ami körülvette a tékozló fiú visszatérését az Old Traffordra, addig tartott, amíg jöttek tőle a gólok.

Ez nem újdonság, mióta elhagyta a Bernabeu-t. Más korábbi játékosok is bírálták Ronaldot.Többen úgy vélték az ötszörös aranylabdás már a Juventusban sem hozta azt a szintet, amit elvártak tőle, mert bár egyénileg voltak jó pillanatai, a kritikus pillanatokban mégsem tudott elég határozottan fellépni.



De nemcsak ez szolgáltat vele kapcsolatban témát, hanem az is, hogy távozása óta egykori csapattársa Karim Benzema elképesztő magaslatokba jutott. Tagadhatatlan, és még inkább aktuálissá válik, hogy szemtől szembe helyezzük őt egykori csapattársával.



Ronaldo 119 gólt és 25 gólpasszt jegyzett a Bernabeu elhagyása óta, míg Benzema 124 gólig és 34 gólpasszig jutott ugyanebben az időszakban. Benzema sokkal többet kezdett nyújtani miután Ronaldo távozott.



Cristiano terve tehát kudarcot vallott. Azért távozott, hogy minél több gólt szerezzen a Bajnokok Ligájában. Az előbbit elérte anélkül, hogy elérte volna azt a szintet, amit a Királyi Gárdában mutatott. Ahogy Robert De Niro mondta a Bronxi mesében, nincs szomorúbb az elpazarolt tehetségnél.



Forrás: marca.com

Borítókép: Mike Egerton/PA Images via Getty Images