5,5 millió fontért kívánja értékesíteni szigetországi otthonát a Szaúd-Arábiába igazolt sztár.



Az ingatlan eladásával megbízott ingatlanos a „modern dizájn remekműveként” írja le a kastélyt.

Saját fedett úszómedence, egy teljesen felszerelt edzőterem, paddle- és teniszpálya, gyógyfürdő-részleg, hatalmas moziterem, illetve hét hálószoba és 23 hektáros „udvar” tartozik az ingatlanhoz.

Listed for £5,500,000, the estate agent Jackson-Stops describes the magnificent home as a "masterpiece in modern design set in 23 acres - an ultra stylish main residence with superb leisure suite, two bedroom guest barn and padel court". https://t.co/p5NYLjG2hY