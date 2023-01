Cristiano Ronaldo kínos baklövést követett el, amikor bemutatkozott új csapatában.



Az Al Nassr január 3-án hivatalosan is bemutatta Cristiano Ronaldót, aki 2025-ig kötött megállapodást a szaúdi klubbal.

A portugál klasszis hivatalos sajtótájékoztatóját élőben közvetítették a YouToube-on, így a közösségi média felhasználói szinte azonnal le tudtak csapni az ötszörös aranylabdás bakijára. Nevezetesen arra, hogy Ronaldo Szaúd-Arábia helyett véletlenül Dél-Afrikát mondott.

Ronaldo just South Africa instead of South Arabia pic.twitter.com/ZmWSCMdnf7