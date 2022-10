Thibaut Courtois nem rejtette véka alá, hogy nagyot csalódott, amikor szembesült az Aranylabda rangsorával.



A belga játékos a Real Madrid színeiben elképesztő évet tudhatott maga mögött, melybe spanyol bajnoki címet szerzett és a BL-trófeát is magasba emelhette. A hálóőr ráadásul a 2022-es Aranylabda átadó ünnepségen megkapta a legjobb kapusnak járó Lev Yashin-trófeát. Courtois nemrég egy interjúbán árulta el, hogy bár örül a díjnak, mérhetetlenül csalódott amiatt, hogy az Aranylabda-szavazáson mindössze a 7. helyig jutott.



„Tavaly, megnyertük a Bajnokok Ligáját, és az nem csak Viniciusnak, Valverdének, Benzemának vagy Rodrygónak volt köszönhető. Ez Courtoisnak is köszönhető” – nyilatkozta a L’Equipe-nek.



„A modern kapus már nem csak azért van a csapatban, hogy megmentse őket a góltól. Nekem kell elkezdenem a meccseket, én döntöm el az első passzal, hogyan fogunk támadásba lendülni, vagy miként szabadulunk ki a rivális szorításából. Ma már szinte játékmester vagy, a kapusok sokkal fontosabbak, mint azt az emberek gondolnák.”



„Jó kapus nélkül nem lehet trófeát nyerni. A futballdíjaknál pedig ezt néha elfelejtjük. Az emberek gyorsabban szavaznak egy csatárra, aki gólt szerez, mint a kapusra. Szégyen. De továbbra is meg fogjuk mutatni, hogy a kapusok igazán fontosak.”



„Gyakran csak a címszavakban írnak róla, ha egy kapus bakizik. Amint elkövet egy kis hibát, azt mondják, hogy miatta veszett el a győzelem. Néha elfelejtjük, hogy a csatár korábban öt-hat könnyű gólhelyzetet is kihagyott” – tette hozzá.



Bár Courtois indoklása teljesen logikus, továbbra sem biztos, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor majd egy kapus veheti át az Aranylabdát.



Borítókép: Aurelien Meunier/Getty Images