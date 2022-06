Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke megvitatta az európai labdarúgást irányító testület és a szuperliga megalakulását szorgalmazó klubok közötti viszályt.



Miután hangsúlyozta, hogy az UEFA nem monopóliumként működik, elmondta, meg van győződve arról, hogy a Real Madridon , a Barcelonán és a Juventuson kívül egyetlen csapat sem hajlandó részt venni a szuperliga projektben.



„Azt mondom, hogy az UEFA nem monopólium” – mondta Ceferin a La Gazzetta dello Sportnak.



„Bátran dönthetsz, hogy részt veszel benne, vagy sem. Részt vehetsz a mi kupáinkban, vagy megszervezheted a sajátodat. De akkor logikus, hogy nem a miénkben játszol, nem?”



"Bármi is lesz a bíróság döntése, semmi sem változik: a Szuperliga meghalt, mert senki nem akar részt venni benne. Csak három embert látok, akik mindenkire mérgesek, és mindenkit bíróság elé állítanak” – tette hozzá.



Ceferin arról is beszélt, hogy miylen kapcsolatot ápol Florentino Pérezzel, aki a Real Madrid elnöke, és aki a szuperliga projektet vezeti.



„Flontino Pérezzel voltam, és tiszteletben tartottam a protokollt, az UEFA nem az én tulajdonom. A párizsi döntőben egymás mellett voltunk. Gratuláltunk egymásnak, de ennyi."



Az UEFA elnöke azt is elismerte, hogy jó kapcsolatot ápol a Paris Saint-Germain elnökével, Nasser Al-Khelaifival.



„Nem a PSG-vel van jó kapcsolatom, hanem az ECA elnökével" - jegyezte meg Ceferin.



„Ő egyike azoknak, akik megértették és megvédték az európai modellt, ellentétben más európai (klubok) elnökeivel."



Ceferin azt is hangsúlyozta, hogy nem az UEFA, hanem az európai szövetségek és klubok elnökei kérnek több meccset.



„Könnyű mindig az UEFA-t és a FIFA-t támadni, de egyszerű: ha kevesebbet játszol, kevesebbet fizetsz" - jelentette ki Ceferin.



„Akiknek panaszkodniuk kellene, azok a gyári munkások, akik havi ezer eurót kapnak."

Borítókép: Alex Gottschalk / DeFodi Images a Getty Images