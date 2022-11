Messi parádés góllal vette ki a részét az argentin csapat szombati, Mexikó elleni győzelméből. A csapat 2-0-ra nyert közép-amerikai ellenfelükkel szemben, így egy lépéssel közelebb kerültek a továbbjutáshoz.

A meccset követően Nicolas Otamendi, az argentinok védője közétett egy rövid videót, ahol Messi ünnepel a csapattal, majd ahogy leül, odébb rúg egy mexikói mezt, amely rátekeredett a lábfejére.

A mexikói bokszvilágbajnok, Canelo Alvarez ezt a mozzanatot azonban rendkívül sértőnek találta, ezért fenyegető hangvételű posztban üzent Messinek.

„Láttátok, mit csinált Messi! A zászlónkkal és a mezünkkel takarította fel a padlót.”

„Jobb, ha imádkozik Istenhez, hogy ne találjam meg! Ahogy én tisztelem Argentínát, neki is tisztelnie kell Mexikót.”

Canelo Alvarez tells God that he hopes he doesn’t catch Messi in person after he saw a video of Messi using the Mexican flag to clean the floor pic.twitter.com/IB72NWn23W