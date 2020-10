A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában Moszkvába látogatott.



A Dinamo stadionjában igaz harmadházzal, de nézők is jelen lehettek.



A találkozót a magyar válogatott kezdte bátrabban a második percben egy kiugratás után Nikolicsot állította meg lesen a játékvezető.



A 10. percben meg volt az első orosz helyzet is. Ozdoev került nagy helyzetbe, de a magyar védők tisztázni tudtak.



Öt perccel később Szalai Attila lőtte el a labdát de jócskán fölé szállt.



A félidő felénél a magyar csapat továbbra is bátran játszik, de érdemi helyzete nem volt Marco Rossi csapatának.



A 28. percben Holender beadása után Gazdag esett el, de a játékvezető nem adott büntetőt.



Tíz perccel a félidő vége előtt Szalai Attila elöl kellett mentenie az orosz védőknek.



A 40. percben egy szöglet utáni fejesből szerezhetett volna vezetést a Szbornaja. Azonban Szmolnyikov fejesét Orban blokkolta.



A félidő végén egy beadás után Dibusznak kellett mentenie Dzyuba elöl.







A második játékrészt az orosz csapat kezdte jobban, Dzyuba elöl kellett Dibusznak mentenie.



Az 53. percben alakult ki az első komolyabb orosz helyzet Ozdoev miután elengedett egy labdát Dzyuba lőtt kapura, Dibusznak kellett hatalmas bravúrt bemutatnia.



Két perccel később Dzyuba fejelt le egy labdát, de Ionov nem találta el a labdát.



Az 57. percben óriási helyzet maradt ki. Zhirkov beadását Dibusz ütötte el, majd Ionov lövése csattant a kapufán.



Az első negyedórában a második félidőben az oroszok több gólhelyzetbe kerültek, de gólt egyelőre nem tudtak szerezni.

A 67. percben a csereként beállt Varga Kevin beadása után Nego lőtt kapura, amelyet a rutinos Zhirkov blokkolt le.

A magyar csapat harcolt, de fáradt, a középpályán több labdát eladott Marco Rossi együttese.

Az utolsó 10 percben Mostovoi szerzett labdát, és a büntetőterületen belülre ért, Orban azonban nagyot mentett.

A 83. percben Dzyuba lövése pattant meg a védőinken.



Az orosz válogatott nagyon nyomott a végén, de a magyar csapat jól állja a sarat, amely nem kapott gólt harmadik idegenbeli mérkőzésén sem.



A végeredmény Oroszország-Magyarország 0-0