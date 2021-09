Mind a négy hazai versenyző búcsúzott a pénteki első fordulóban a Papp László Sportarénában vasárnapig tartó Hungarian Darts Trophy versenyen, amely a PDC első magyarországi eseménye.

A továbbjutáshoz legközelebb a délutáni programban szerepelt Végső János állt, akinek három meccsnyila volt a győzelemhez, de mindet elhibázta, angol riválisa, Joe Murnan viszont utána nem kegyelmezett, így 6-5-re győzött. Jagicza Gábor a walesi Lewy Williamsszel szemben 6-3-ra maradt alul, míg az esti programban Rucska József a skót Alan Soutartól 6-1-re, Stribik Péter pedig Ross Smith-től 6-0-ra kapott ki. A hazaiak közül a legsimább vereség ellenére Stribik produkálta a legjobb, 90,11-es körátlagot, csakhogy angol ellenfele az első fordulóban eddig egyedüliként 100 felett teljesített.

"Nagyon jó volt hazai közönség előtt szerepelni. Egyáltalán nem izgultam, csak magammal foglalkoztam. Bravúr lett volna a győzelem, de azért szerettem volna egy-két leget ellopni a riválisomtól, aki azonban egészen magas színvonalon játszott" - mondta Stribik az MTI-nek.



A darts-versenyekre jellemző fesztiválhangulat elsősorban akkor alakult ki, amikor a magyar versenyzők éppen nyertek egy leget, vagy a három nyílból maximálisan elérhető 180 pontot dobták. Ezt leszámítva még a kétszeres PDC-világbajnok Adrian Lewis színpadra lépésekor pezsdült fel a hangulat. A 2011-ben és 2012-ben világbajnok angol játékos viszont a közönség támogatása és a közel 100-as körátlaga ellenére meccsnyilakat hibázva kiesett a mindössze 21 éves honfitársa, Bradley Brooks ellen. Persze a sportág versenyein elmaradhatatlan őrült jelmezek nem hiányoztak, voltak boszorkányok, sámánok és vikingek is a szurkolók között.



Szombaton a 16 közé jutásért sorra kerülő második fordulót rendezik, amelybe már a 16 kiemelt játékos is bekapcsolódik, így az előző négy vb győztese, azaz az angol Rob Cross, a holland Michael van Gerwen, a skót Peter Wright és a walesi Gerwyn Price is. Vasárnap a 13 órakor kezdődő programban a nyolcaddöntő szerepel, a legjobb nyolc végső küzdelme pedig 19 órától lesz.

Borítókép: MTI