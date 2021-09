Bonucci szerint sokan elhitték, hogy a sztárjátékos mindent meg tud oldani egyedül.



Cristiano Ronaldo sok mindent elért a Juventusszal. Kétszer olasz bajnoki címet szerzett és megszerte az Olasz Szuperkupát is. A torinói klub színeiben 134-szer lépett pályára, és 101-szer talált be a kapuba. Ennek ellenére akadtak olyanok, akik még többet vártak a nemrégiben a Manchester Unitedbe átigazoló portugáltól. Leonardo Bonucci most rávilágított mi állhatott a kevésbé sikeres szezonok mögött.



"Ez a dolog az az elképzelés volt, hogy egy játékos, pláne a világ legjobbja, garantálni tudja a Juventus győzelmét" - mondta Bonucci a The Athleticnek.



"Ronaldo jelenléte nagy hatással volt ránk. Már a vele végzett edzés adott nekünk valami pluszt, de a játékosok tudat alatt elkezdték azt gondolni, hogy a jelenléte önmagában elegendő a mérkőzések megnyeréséhez.”



"Kicsit elmaradtunk a napi munkánkban, alább hagyott az alázatunk, az áldozatvállalási képességünk, a vágyunk, hogy napról napra ott legyünk a csapattársak mellett. Azt hiszem, az elmúlt néhány évben ezt látni lehetett."



Bár Ronaldónak sok jó pillanata volt a Juventusnál, és kétségkívül ő játszotta a főszerepet, Bonucci úgy véli, hogy a portugálnak legalább annyira szüksége volt a csapattársaira, mint nekik a sikerre.



"Az előző szezonban negyedik helyen végeztünk, és megnyertük az olasz kupát, mert ismét csapat lettünk" - magyarázta Bonucci.



„Talán magától értetődő volt, hogy ha odaadjuk a labdát Ronaldónak, akkor ő megnyeri nekünk a mérkőzést. De Ronaldónak éppúgy szüksége volt a csapatra, mint nekünk rá. Kell egy kompromisszum, mert a csapat emeli fel az egyént, még akkor is, ha az egyén a legjobb játékos a bolygón” – zárta gondolatait.



Forrás: marca.com

Borítókép: Facebook.com/Juventus