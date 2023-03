Emiliano Martinez elárverezte a 2022-es világbajnokság döntőjében viselt kesztyűit, hogy az abból származó bevételből rákkal diagnosztizált gyerekeknek nyújtson segítséget.



A 30 éves hálóőr remekelt a katari döntő tizenegyespárbajában, az egész tornán nyújtott teljesítményéért pedig a legjobb kapusnak járó aranykesztyűt is bezsebelte.

Néhány hónappal a finálé után Emiliano Martinez úgy döntött, elbúcsúzik az ott használt kesztyűjétől és egy jó célra ajánlja fel azt. Így az argentin licitre bocsájtotta a relikviát, az abból befolyó több mint 45 000 dollárt pedig a Buenos Aires-i Garrahan Kórház onkológiai osztályának adományozta.



„Amikor lehetőségem nyílt arra, hogy eladományozzam a kesztyűim, nem haboztam. Ez egy jó cél” – magyarázta akciójáról az Aston villa kapusa.

