Hivatalosan is bemutatták Bernd Storckot a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát Dunaszerdahelyen.



Az 57 éves német szakember, 2015 és 2017 között volt a magyar csapat szövetségi kapitánya. Válogatottunkkal 30 év után jutott ki világeseményre, a 2016-os Európa-bajnokságra.

Most Dunaszerdahelyen mutathatja meg tudását.



Társoldalunk a Felvidéksport.hu írását változtatás nélkül tesszük közzé.



A dunaszerdahelyi csapat új vezetőedzőjét egy online sajtótájékoztató keretén belül mutatták be. Az újságírók a német edzőtől és a sárga-kékek sportigazgatójától, Jan Van Daeletől kérdezhettek.



A sportigazgató elmondta, hogy Storck két napja érkezett meg Dunaszerdahelyre és már megtartotta első edzését a csapatnak. Van Daele megköszönte, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya már a szezon közben átveszi a csapat irányítását és nem csak az idény befejeztével vállalta el a feladatot.



"Májusban be kellett volna már fejeződnie a szezonnak, de júniusban nálunk már a harmadik edző dolgozik az idényben, ez nem mindennapi" – tette hozzá a sportigazgató.Bernd Storck magyarul köszöntötte az online esemény résztvevőit.



A szakember elmondta, hogy a tárgyalások során gyorsan közös nevezőre jutottak a DAC tulajdonosával és sportigazgatójával, hiszen hasonló elképzeléseik voltak a csapat felépítése és céljait illetően.



"Fantasztikus létesítmények és remek szurkolók vannak a klubnál. Boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak az edzője lehetek. Ilyen körülmények között csak a munkára tudok koncentrálni és ezzel a játékosok is így vannak."







A jelenlegi helyzet kapcsán Storck kifejtette, hogy mindenki számára szokatlanok a körülmények és a Bundesliga találkozóin is láthattuk, hogy nézők nélkül nem ugyan olyan a játék. Itt egyelőre nem tudni a részleteket, hogy ha két hét múlva elindulna a bajnokság, akkor ott lehetnének-e a drukkerek a lelátón. Ennek ellenére egy célja van, hogy jól felkészítse a csapatot és így csökkenteni tudják a hátrányukat a Slovan mögött, valamint, hogy a kupában kiemelkedő eredményt érjenek el:



"A játékosoknak is azt mondtam, hogy a kupában történelmet írhatnak. Remélem, hogy együtt, a szurkolókkal kiegészülve ünnepelhetjük majd a kupagyőzelmet."









Forrás: felvideksport.hu

Borítókép: facebook.com/ DAC