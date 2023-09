A katalán sztárcsapat számos országban, így hazánkban, Magyarországon is tart fenn helyi akadémiát, ahol a fiatalok elsajátíthatják a Barcelona által képviselt futballfilozófia alapjait. Az akadémia elnöke, Farkas Balázs mesélt a működésükről, a szakmai programról és a gyerekek jelentkezési lehetőségeiről, mindemellett pedig természetesen kifaggattuk a klubot érintő aktuális kérdéseikről is.

Hogyan kell elképzelni egy ilyen akadémia működését? Milyen gyakran vannak foglalkozások a gyerekeknek?

Az Akadémia működése pontosan megegyezik más magyarországi vagy külföldi akadémiák működésével. A gyerekeknek a nyári szünetben délelőtt vagy délután, míg iskolai időben délután vannak foglalkozások. Jelenleg 4 helyszínen tartunk foglalkozásokat annak érdekében, hogy lefedjük Budapestet és a logisztika könnyebb legyen a szülőknek. A négy helyszín a 10. kerület fehér út, a 11. kerület Kánai út, a 2. kerület Hűvősvölgy illetve a csepeli Szabadkikötő Sporttelep.

Hogyan és mikor tudnak jelentkezni a gyerekek az akadémiára? Hány éves kortól lehet csatlakozni? Van egy kiemelt felvételi időszak vagy az év bármely időszakában várják a jelentkezéseket?

A gyerekek bármelyik helyszínen tudnak jelentkezni illetve az iroda központi email címén vagy telefonszámán. Ezt követően a lokációnak megfelelően eltöltenek nálunk egy hetet és ezt követően történhet a szülői szerződés aláírása abban az esetben ha a gyermek jól érezte magát nálunk illetve a Barca spanyol szakmai igazgatója is el tudta helyezni a játékost a mi rendszerünkben.

A gyerekek számára kialakított képzési program mennyire illeszkedik a Barcelona képzési rendszerébe? Gondolok itt az edzésmódszerekre és a szellemiséget meghatározó tényezőkre is.

A szakmai rész csak és kizárólag a spanyol Szakmai Igazgatónkhoz tartozik. A magyar oldalnak semmilyen ráhatása nincsen az edzésmódszerre vagy a szakmai programra. A metodika 100%-ban ugyanaz, mint a Barcelona metodikája amiért a Szakmai Igazgató felel. Az ő feladata is az edzőkön keresztül, hogy implementálja a szakmai programot illetve a Barca értékeit is a mindennapokba.

Mennyire vannak szoros kapcsolatban az „anyaklubbal”? Érkeznek Önökhöz szakmai vezetők, edzők, játékosmegfigyelők a spanyol Barcelonától?

A kapcsolattartás folyamatos az FC Barcelonával ami több csatornás. A spanyol Szakmai Igazgatónknak heti meetingjei vannak a barcelonai metodikai csoporttal. Havi jelentést kell készítenie a nálunk lévő játékosok egyéni fejlődéséről. Operatív szempontból kéthavi meetingek vannak a Barca Academy Hungary magyar vezetése és az FC Barcelona operatív vezetése között, ami elsősorban stratégiai és operatív témákat is tartalmaz. Félévente az FC Barcelona szakmai igazgatója Budapestre látogat, ahol egy héten keresztül ellenőrzi a szakmai munkát illetve figyeli a játékosaink egyéni teljesítményét.

Milyen víziót tudnak adni egy gyereknek a jövőjével kapcsolatban? Hogyan tud egy fiatal az akadémiáról kikerülni például a Barcelona saját akadémiájára, a La Masiára?

A nálunk lévő játékosoknak a lehetőség adva van arra, hogy esetleg kikerüljenek a Barca akadémiájára is, de egyéb más lehetőségek is vannak. Mivel a játékosok egyéni fejlődését folyamatosan nyomon követik így tisztában vannak az összes játékosunkkal. Minden évben részt veszünk több korosztályunkkal is a Barca World Cup-on, megrendezzük a Barca Cup-ot Budapesten ahova az FC Barcelona csapata és stábja is érkezik és az elmúlt évben már 4 játékosunk is meghívást kapott az FC Barcelonától és részt tudtak venni a La Masia edzésein is. Illetve azt se felejtsük el, hogy a Barca Akadémia nem csak az FC Barcelonának szeretne játékost adni, hanem ugyanúgy a magyar profi osztályokba és egyéb más országokba is.

A végére pedig egy kis kitekintés: Ön, mint a Barcelona Academy Hungary vezérigazgatója, mit gondol a klub jelenlegi helyzetéről?

A Klub egy átmeneti periódusban van, rengeteg változással és gazdasági racionalizálással. Ennek ellenére simán nyerték a bajnokságot tavaly, idén pedig a cél, hogy BL-ben is maradandót alkossanak. Nincsenek könnyű helyzetben hiszen az anyagiak mindent meghatároznak.

Joan Laporta jó útra vezeti a klubot?

Azt gondolom, hogy a Klub jó úton van, ami nem mindig volt így. Kérdés inkább számomra az, hogy Gerard Pique mikor és milyen módon tér vissza az Fc Barcelonához.

Lionel Messi végül nem érkezett, emellett több ikon is távozott a csapattól (Jordi Alba, Sergio Busquets). Ez így van rendjén?

Ezeket a dolgokat nagyon nehéz elfogadni, de ez egy normális folyamat. Három olyan játékosról beszélünk akik komoly szerepet töltöttek be a Klub életében. De ők sem lesznek fiatalabbak és a Klub fontosabb bármilyen sztárnál. Azt gondolom Busquets pótlása megoldhatatlan probléma lesz.

Milyen szereplésre számít a csapattól a következő idényben a La Ligában és a Bajnokok Ligájában?

A bajnokságban csak a bajnoki cím az elfogadható, míg a BL-ben a 4 közé jutás lehet a cél.

Xavi remek munkát végez. Hosszútávon megnyugodhatnak a szurkolók edzőposzton?

Azt gondolom, hogy a legjobb megoldás volt Xavi kinevezése és a következő 2-3 évben nem is lesz ezen a poszton változás.

Fotó: fcbacademy.hu