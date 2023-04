Mario Balotelli nemrég egy olasz podcastben beszélt karrierjéről, ahol szóba került José Mourinho is, akivel az Internél dolgozott együtt.



Balotelli is híres volt a balhéiről és megbotránkoztató tetteiről, illetve a portugál edzőt sem a legbékésebb embernek ismertük akkoriban.

Borítékolható volt a balhé, amely rendre be is következett, amikor összeszólalkoztak. Balotelli most elmesélte, egy alkalommal Mourinho lezavarta őt a csapatbuszról.

„Mourinho nem könnyű eset, ahogy én sem. Egy alkalommal, egy cataniai utazás előtt a csapatbuszon vitáztunk, amely a reptérre vitt minket. José a vita hevében lezavart engem a buszról! Kocsival kellett hazajutnom.” – mesélte a támadó.

Balotelli interjújában elismerte, gyakran volt kifejezetten problémás játékos, de összességében úgy érzi, sokszor oktalanul bírálták.

„Tudom, hibáztam, de a reflektorfény mindig rajtam volt. Tinédzserkoromtól kezdve csodagyerekként voltam számontartva, ehhez pedig hozzájárult, hogy én voltam az olasz válogatott első fekete játékosa. Mindig, mindenki arról beszélt, miket csináltam a pályán kívül.”

