A Tottenham korábbi védője, Sebastien Bassong pokoli játékosnak nevezte a visszavonulását nemrég bejelentő Gareth Bale-t.



Bassong, aki korábban Bale csapattársa volt, a BBC World Service-nek beszélt a walesiről. A játékos felidézte azt a 2010-es BL-meccset, amin a Tottenham az Inter ellen lépett pályára. Bár az angolok 4-3-ra alulmaradtak azon az összecsapáson, Bale olyat alakított, hogy még Samuel Eto’o álla is leesett.



„Emlékszem, Samuel Eto'o megkérdezte tőlem a pályán: ki ez?” – emlékezett vissza Bassong.



„Azt mondtam: hamarosan megtudod! És teljes őrület volt látni, hogy milyen könnyen csinált azt, amit akart. Gareth az a fajta játékos volt, aki ki tudott hozni minket a bajból. Magára vállalta a játékot” – mondta, majd azt is kifejtette Bale miként vált pokolivá a pályán.



„Amikor elkezdte, nem volt olyan magabiztos. Valami kattant a fejében, és pokoli játékos lett. Öröm volt vele játszani. Az emberek tisztelik az egész mesebeli történetét, de Gareth nagyon introvertált ember volt és az is. Mindig is félénk volt, még akkor is, amikor elérte az áttörést. Ettől volt olyan varázslatos.”



Az egykori csapattárs Bale mostani döntéséről is megszólalt.



„Nagyon bátor volt. A legtöbben azt mondták volna neki, hogy folytassa, de ő irányítja a saját karrierjét. Ő irányítja a saját elméjét.”



"Úgy gondolom, hogy Gareth egyszerűen elhasználódott. Mindennek vége szakad, de szerintem, mindent megtett, amit a futballon belül tehetett. Inkább szeretném, ha a csúcson végezne. Szóval nagyon büszke vagyok arra, amit csinált” – zárta szavait.

Borítókép: Tom Weller/Picture Alliance via Getty Images